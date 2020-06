El crak argentino juega esta tarde y está a un gol de ingresar en el selecto club de los jugadores que superaron esa cifra, que integran el austro-checo Josef Bican (805 tantos); Romario (772), Pelé (767); Ferenk Puskas (746), Gerd Müller (735) y Cristiano Ronaldo (725).

Lionel Messi tendrá este martes, un día antes de su cumpleaños, una nueva oportunidad para alcanzar la histórica marca personal de los 700 goles cuando Barcelona, que ahora comparte la punta con Real Madrid, reciba a Athletic de Bilbao en la 31º fecha de La Liga española.

El partido se jugará desde las 17 de Argentina en el estadio Camp Nou, a puertas cerradas, y será transmitido por la señal ESPN 2.

Tras el frustrante empate del viernes ante Sevilla (0-0), Messi hará otro intento por marcar el gol 700 de su carrera justo en el día previo a festejar los 33 años.

El oponente parece ser ideal ya que el Bilbao es el sexto equipo club español al que Messi más le convirtió: 24 tantos en 21 partidos.

El capitán de Barcelona y el seleccionado argentino suma 629 gritos con su eterna camiseta «blaugrana» y 70 con la «albiceleste» sobre un total de 859 partidos.

El selecto club de los jugadores que alcanzaron -y superaron- la cifra de los 700 goles está integrado por el austro-checo Josef Bican (805 tantos en 530 partidos); los brasileños Romario (772/994) y Pelé (767/831); el húngaro Ferenk Puskas (746/754), el alemán Gerd Müller (735/793) y el portugués Cristiano Ronaldo (725/1002).

El portugués, actualmente figura de Juventus, le lleva dos temporadas de ventaja en la máxima competencia.

Por fuera de la marca personal, el rosarino intentará volver al gol para encaminar a Barcelona en la recta final de la lucha por el título que ahora es compartida con Real Madrid, que el domingo venció a Real Sociedad (2-1) en Anoeta en el cierre de la fecha 30.

Ambos equipos tienen 65 puntos con ocho partidos por delante pero los dirigidos por el francés Zinedine Zidane tienen la ventaja de que ganaron uno de los clásicos (2-0 en Madrid en la fecha 26) y eso cuenta como primer criterio de desempate. Por lo tanto, Barcelona ahora corre por detrás en la carrera por el título que tiene el condicionante de un extenuante calendario ya que con el de mañana habrán sido cuatro partidos en un período de diez días.

La seguidilla ya le causó un problema al entrenador Quique Setién, ya que el mediocampista neerlandés Frenkie De Jong sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha que ya lo marginó del duelo en Sevilla. El ex Ajax atraviesa su primera temporada en el «culé» pero se convirtió en una pieza clave del equipo ya que solo se perdió tres partidos en toda la liga y por debajo de Messi es el quinto jugador con más minutos jugados del plantel.

Esta baja se sumó a la de Sergi Roberto, el habitual titular en el lateral derecho, que estima reaparecer en el duelo ante Celta del sábado 27.

Para la recta final, Setién, quien asumió el cargo a mediados de enero en reemplazo de Ernesto Valverde, también se metió en la pelea extrafutbolística al criticar públicamente los fallos arbitrales y la utilización del VAR.

«Es entendible que pensemos porque unas acciones se revisan y otras no. En unos partidos sí, en otros no. Esto es lo que le lleva a pensar a uno que no se está utilizando bien», manifestó el DT en referencia a las tres jugadas polémicas que el domingo favorecieron a su competidor por el título.

La otra cuestión a resolver en Barcelona es el frente de ataque ya que, salvo Messi, parece que ningún jugador tiene el puesto asegurado. El uruguayo Luis Suárez está volviendo de a poco después de la operación en la rodilla derecha a la que fue sometido en enero y recién en Sevilla pudo completar un partido.

El danés Martin Braithwaite surgió como alternativa en los últimos partidos y hasta superó en consideración al francés Antoine Griezmann, quien a poco de cumplirse un año de su llegada a cambio de 120 millones de euros parece que todavía no encontró su lugar.

Athletic de Bilbao, por su parte, ocupa la novena posición con 42 puntos y está a cinco de Real Sociedad, el último equipo en zona de acceso a las competiciones europeas. El equipo vasco está invicto desde que se reanudó la temporada ya que empató con Atlético de Madrid (1-1) y Eibar (2-2) y el sábado pasado derrotó a Betis (1-0) en casa.

A principios de febrero, el Bilbao eliminó a Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey y será protagonista de la final ante Real Sociedad.

Fuente: Télam