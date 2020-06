Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El abogado Óscar Tuma propuso que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) intermedie con la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) para buscar corregir lo que los medios de comunicación, bares y shoppings, deben pagar a la entidad. Además, de esta forma abrir el mercado porque actualmente hay un monopolio, señaló.

“Es hora de que la Dinapi se fortalezca, que es una institución pública donde puede ingresar la Contraloría, donde pueden estar expuestos a todo tipo de denuncias si hay manejos irregulares, maneje la recaudación y sea también el que pague a las diferentes Sociedades de Gestión conforme a la documentación correspondiente: no presentan en forma, no cobran; presentan en forma, cobra. Entonces yo creo que se tiene que manejar estas posibilidad para el futuro e implementar una ventanilla única para que no vaya Apa a cobrarte, media obra después SGP y después entra el de intérpretes y alguna otra posible sociedad que pueda crearse en el futuro”, manifestó Tuma.

“Lo que hace (la Dinapi) es mirar como un árbitro desde la grada lo que ocurre entre las Sociedades de Gestión, a quienes cobran las Sociedades de Gestión, las irregularidades que se generan en algunas de ellas, y yo pienso que debe de agarrar el timón de esta situación y que todo se canalizarse a través de esta institución, como ocurre en otros países”, refirió.

“Lo que propongo es que (la Dinapi) maje todo y que se abra el mercado. Hoy existe un monopolio. Cada Sociedad de Gestión tiene el monopolio en su área desde hace décadas”, dijo.