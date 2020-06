Zona Franca Todo el día

El intendente de Salto del Guairá, Carlos César Haitter, admintó que la situación no mejora a pesar de la fase 3 de la cuarentena inteligente, ya que el 99,9% de la economía depende del comercio de los brasileños. Dio a conocer algunas propuestas para la reactivación económica de la zona.

«Estamos totalmente desarmados, no sabemos qué hacer. La economía de Salto del Guairá depende el 99,9% del comercio fronterizo. Es una catástrofe económica, para la población de aquí es bastante dura. Los negocios están abiertos, pero no hay gente que compra, en el día del padre tal vez hubo ventas pero es esporádico. La desolación, la desesperación de esas personas que tienen créditos, eso no se perdona».

Dijo que sanitariamente, la ciudad está muy bien, «hemos tomado todas las precauciones. No hay un solo caso positivo sin nexo en la comunidad», afirmó.

Propuestas para la reactivación económica de la zona

1. Que se consigan créditos amigables y menos burocráticos por parte de entidades financieras.

2. Dejar de pensar que Salto del Guairá sea una ciudad dependiente del comercio fronterizo, «tenemos una Costanera y a través de la Senatur, se convierta en opción de turismo interno», acotó.

3. Fomentar la industria.