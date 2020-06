Zona Franca Todo el día

El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe refirió que no subirán de precio las compras debido a la sanción de Diputados al proyecto de Ley que amplía el margen de preferencia del 20% al 40 % para productos nacionales en compras públicas.

“Vamos a hacer ahora la gestión para que al presidente no se le ocurra vetar esto, en definitiva yo creo que vamos demostrar aquí y cuando sea necesario que esto es una mentira enorme, de que los productos que va a comprar el Estado va a comprar con 40% más, eso es una falacia enorme. Ahora de aquí en adelante, vamos a pedir que lo más rápido posible el presidente promulgue esta Ley, estoy convencido de que esto no va a repercutir en que las compras van a costar muchas más cara , sí seguramente van a costar un poco más cara, pero cuanta gente va a tener trabajo a través de que se privilegie por fin la industria paraguaya”, afirmó.

“Cuando competís contra alguien no sabes si es producto nacional o importado, simplemente se hace la puja y durante los 15 primeros minutos va bajando hasta donde uno quiera y no sabes si hay cinco competidores y si estás compitiendo contra un producto nacional o importado. No se puede saber contra quien estas compitiendo, por lo tanto la falacia porque tenga 40% de privilegio, eso va a significar de que vamos a entrar 40% más caro”, señaló.

“En la re puta vida el Estado de Brasil compró productos importados para su compra públicas, por cualquier lado trataron de privilegiar la producción nacional. Aquí no existe esa conciencia es al revés, la conciencia es comprar de afuera así se coimeaba más fácil”, indicó.

Este miércoles la Cámara de diputados aprobó la versión del Senado del proyecto de Ley «que modifica el Art. 2° de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas». El documento será remitido al Poder Ejecutivo.