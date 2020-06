Hora Pico Todo el día

El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken confirmó que tras tomarse muestras de COVID-19 en la penitenciaría Regional de Ciudad del Este, 104 dieron positivos. Aseguró que la gran mayoría de los infectados son asintomáticos. Así también, agregó que las autoridades sanitarias continuarán tomando muestras a los reos y funcionarios.

El gobernador descartó que el Departamento de Alto Paraná volvería a la Fase 0 por este nuevo brote. No obstante, aseguró que se reunirá con el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo para desarrollar un protocolo de prevención y de seguridad sanitaria.

Cabe recordar que hasta este martes los casos confirmados en la Penitenciaria eran tres: dos guardiacárceles y una persona privada de libertad.

«Nos despertamos con la triste noticia que sumaron más de 104 casos positivos de COVID. La noticia que me dieron es que la mayoría, no quiero decir todos, pero sí la mayoría son asintomáticos. En relación a los guardias de seguridad, tenemos que buscar los nexos y ver en dónde estuvieron. Acá hay que ser sinceros, yo tengo miles de ideas, pero no soy médico. Entonces, debo de cumplir las medidas sanitarias que dispone el Ministerio de Salud», refirió Vaesken.