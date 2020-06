El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud mencionó que, si bien hasta el momento los contagios registrados en la comunidad se están dando en forma controlada, insta a no relajarse.

Destacó que países como Chile, que aparentemente lo tenían muy bien controlado, en menos de una semana las cifras de contagiados se duplicaron. En tanto que, en Paraguay, la duplicación de contagios comenzó a darse luego de 35 a 40 días; “es una velocidad razonable, pero esta velocidad se puede dar de manera mucho más rápida si la comunidad no pone de su parte”, alertó.

Recordó el hecho ocurrido en San Roque González (departamento de Paraguarí), cuando una persona que estuvo en un entorno donde la no comunidad estaba cuidándose y se verificó participación en velorios, encuentros familiares, cenas conjuntas, se dio varios contagios. “Todos esos eventos pueden ser contraproducentes, sobre todo si no se toman las medidas de protección y si la actividad no se realiza con el núcleo familiar (miembros que conviven en una misma casa)”, indicó, al tiempo de afirmar que diversificar el núcleo familiar es riesgoso.

Secuelas en los recuperados

Respecto a este punto explicó que si hay secuelas son raras y se observa por lo general en personas de edad avanzada, en la franja de más de 40 a 60 años.

Indicó que las secuelas aparecen principalmente en aquellas que padecieron cuadros graves y requirieron terapia intensiva. El médico refirió que los pacientes quedan con secuela de fibrosis pulmonar no precisamente porque el virus destruyó el pulmón, sino que esto depende totalmente de la respuesta inmunitaria de la persona. “El propio cuerpo es el que genera la fibrosis, daña el pulmón y este queda muy lesionado. Los que ingresan a terapia están tres semanas en promedio con ventilación mecánica, los que pasan por este proceso quedan con el pulmón dañado, esto es lo más llamativo del cuadro”, declaró.

Hay otros cuadros como las enfermedades autoinmunes y el síndrome de Kawasaki que se dan en niños, que son como reacciones inmunes que aparecen dos o tres semanas después de la recuperación. MSPBS