Juana Moreno, secretaria de la Asociación de Pacientes con Cáncer refirió que varios de los pacientes oncológicos fallecidos estaban esperando sus medicamentos para continuar con su tratamiento. Agregó que durante la pandemia del coronavirus fallecieron unos 20 enfermos.

“Varios compañeros nuestros fallecieron esperando su medicación, pero este problema no estamos teniendo solo ahora por la pandemia, ese problema ya tuvimos desde el año pasado, por eso recurrimos al recurso de amparo. Porque primeramente se habían solicitado los medicamentos, cada familiar veía la forma de hacer la solicitud, en vista de que no había respuesta recurrimos a recursos de amparos. Lastimosamente, en este tiempo de pandemia fallecieron 20 compañeros, de los cuales muchos solicitaron su medicación por vía de amparo, incluso hoy día no sale y la persona falleció hace un mes atrás”, afirmó.