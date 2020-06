Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez fue tendencia tras la publicación de su declaración jurada de bienes. Consultado al respecto, se mostró a favor de la misma y sostuvo que este proceso favorece a la transparencia pero respondió que también contribuyen al morbo.

Sobre la situación del Penal de Ciudad del Este, afirmó que con la llegada de la fase 3 se dan más fácilmente los contagios y que en el penal, como no se sabe cuando se empezó a transmitir el virus, la situación se convierte en «un gran problema».

Afirmó que la aprobación del proyecto que cancela las facturas sería «nefasto» para la ANDE.

Reforma del Estado: «Yo he hablado con todas las centrales obreras, todos están de acuerdo en que debemos hacer la reforma, pero no en que es el momento adecuado. Bueno, después podemos discutir si es o no el momento indicado. El 30 de junio se van a sentar 5 técnicos con las centrales obreras para debatir la ley, les dije y les ofrecí dos lugares en la mesa técnica para que vengan a defender sus posturas. Vamos a tratar de consensuar con todos los sectores», dijo.

Nuevas mesas directivas el Congreso: «Con Salomón nos llevamos muy bien, es de nuestro equipo y en Diputados también tenemos muy buenas relaciones», acotó.

El vicepresidente agregó que se comprometió con el presidente de la República a acompañarlo desde que iniciaron el periodo de gobierno, hasta que termine. «No podemos estar azuzando la situación política. Encima que estamos en un momento difícil económicamente, yo no voy a estar jodiendo», aseguró.