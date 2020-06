Franja Roja Todo el día

El sacerdote Osvaldo Duarte, superior provincial de la Parroquia Santísimo Redentor aclaró que su institución religiosa no guarda vinculo jurídico ni eclesiástico con la Congregación Redentorista. Indicó que dicha congregación se declaró independiente de toda estructura eclesial.

Víctor González fue acusado de abusar a integrantes de grupos juveniles de la Congregación “Misioneros de San Gerardo”. La investigación se dio tras la denuncia de una adolescente, que aseguró estar siendo extorsionada por el hombre.

El relato de lo acontecido:

«Hay un comunicado que pusimos a disposición en la página de la Congregación, es lamentable lo que sucedió, al menos a lo que nos informamos ahora, hasta hace años estaba ocurriendo con el señor Víctor González, tiene un grupo autodenominado “Misioneros de San Gerardo”, él creo en su casa, en su residencia, por iniciativa suya”.

““Formaba” a sus jóvenes allí desde su casa, en su residencia en Lambaré. Hace cuatro años que existía este grupo y que ofrecían servicios, de hecho los servicios de misiones y cosas así, eran muy interesantes, lo veíamos con agrado porque eran jóvenes disciplinados en sus trabajos”.

“Cuando sucedió esto, yo me enteré estando por el interior el 6 de junio, me llama el señor Lucas González me comenta esto y me dice que ‘estos jóvenes dicen ser redentoristas y sucede esto’, yo le dije que me parecía muy grave y le indique que debía de hacer la denuncia. Él me decía que tenia el testimonio de una de las victimas. Entonces, hizo la denuncia en la Fiscalía el 8 de junio”.

“El grupo no fue fundado por nuestra Congregación. Yo por la prensa me enteré que ya había formado otros grupos anteriormente. Yo una vez inclusive les dije para que se acercaran a la Iglesia, me reuní con ellos y les dije que tenemos que formalizar y tiene que haber un redentorista responsable. Él me dijo que no delante de todo el grupo y que se inspiraba en San Gerardo, que eran un movimiento autónomo y un movimiento independiente, entonces yo respeté eso (…) El grupo comunicó que lo desvinculaban a este hombre, Víctor, del grupo».