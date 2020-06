Hora Pico Todo el día

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

El presidente del PLRA, Efraín Alegre llegó hasta el Palacio de López con intenciones de entregar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez un borrador de decreto para que firme y promulgue la ley que exonera las facturas de Ande y Essap. El texto también establece la fuente de financiamiento, según explicó.

«Parece que están un poco confundidos con la financiación entonces le traemos un proyecto claro, fácil, para que el presidente firme y promulgue la ley. Él firma el decreto y está solucionado el programa. Si no le podemos dar energía a la gente en la pandemia, qué le vamos a dar, no puede ser que no tengamos una respuesta al pueblo», sostuvo.