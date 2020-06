Hora Pico Todo el día

La ministra de la Niñez, Teresa Martínez afirmó que el cierre del colegio privado Chiang Kai Shek, situado en Asunción, viola abiertamente el derecho de la educación de los niños. El Centro de Estudiantes de la institución presentó al MINNA una nota sobre el tema. "No es un kiosco o una cervecería que decide cerrar y se acabó. Ahí hay todo un proceso, la educación es un bien público. Nosotros hemos hecho la articulación", refirió la Martínez.

«La incertidumbre es fatal, los chicos no contactan más que esa vía. Hemos conversado hoy con el interventor, quien también tiene la idea de que las clases deben de continuar, el cómo aún esta en proceso. Es lamentable que las personas de la institución no tienen el mínimo respeto hacia los niños. No se les puede tratar a los niños, a su suerte, sin ningún cierre formal», afirmó.

«Acá todos tenemos que hacer una reflexión. Es un derecho de los niños a la educación y eso tiene un ente rector, el cual es el MEC, estamos vinculados y en permanente contacto con ellos», dijo.