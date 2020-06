La diputada Celeste Amarilla se retractó por sus declaraciones del miércoles durante la sesión de la Cámara Baja, donde comentó que algunos de sus colegas recibieron dinero de empresarios para apoyar el proyecto que prevé dar una preferencia del 20% al 40% a las industrias nacionales para las compras del Estado. Pidió disculpas a “Bachi” Núñez y a sus “honorables” colegas. Dijo que cada vez que la amenacen se retractará, pero que no la van a callar y solo cambiará de discurso.

Ayer miércoles, en la sesión de la Cámara Baja, la diputada Celeste Amarilla comentó que se dice que algunos de sus colegas recibieron dinero para apoyar el proyecto que prevé dar una preferencia del 20% al 40% a las industrias nacionales para las compras del Estado.

Posteriormente, el líder de bandada de diputados HC, Basilio “Bachi” Núñez anunció que presentarán en ocho días un pedido de suspensión de su colega Celeste Amarilla, si no se retracta o presenta pruebas de sus comentarios.

Este jueves, en comunicación con Radio Ñandutí, la diputada Celeste Amarilla se retractó por sus dichos y pidió disculpas: “acá públicamente me desdigo de lo que dije ayer porque no tengo pruebas, si tuviera iba a ir a la Fiscalía. Entonces me desdigo y pido disculpas al señor (Basilio) “Bachi” Núñez, le pido disculpas a todos mis otros honorables colegas, porque recuerden que es una honorable Cámara de Diputados, le pido disculpas por mis dichos de ayer, no tengo pruebas por lo tanto me desdigo de que ayer haya corrido dinero, ¿están contentos?».

Sin embargo, manifestó «si lo que ellos pretenden es que yo deje de contarle a la gente lo que yo me entero, por el cargo que tengo, que ustedes no se pueden enterar si yo no cuento, si eso ellos pretenden, se equivocan porque voy a seguir y todas las veces que me amenazan no hay problema, voy a pedir disculpas y me voy a desdecir”.

Señaló que no sabe si va a proseguir el pedido de suspensión porque ella comentó lo que se dice se Comenta y no acusó, “no es la primera vez que se comenta y es no es la primera vez que ocurre”, señaló.

“Yo ya dije como 3 veces, no fue ayer no más. La primera vez fui más precisa, sólo que la gente Honor Colorado no estaba, se había retirado”, manifestó.

Además, dijo que es una bravuconada de Núñez buscando callarla.

«Yo sé que el señor Scavone pasó por acá (por Diputados) como Papá Noel», dijo la diputada ayer, miércoles, durante su alocución en la sesión.