El exdirector del Trauma, doctor Aníbal Filártiga habló sobre el ministro de Salud, Julio Mazzoleni y cree que es un buen profesional, sin embargo “tiene un grado de soberbia que le traiciona”. Dijo que al asumir el Ministerio no puede dedicarse solo a la medicina, sino manejar todo.

Opinó acerca del ministro de Salud, Julio Mazzoleni: “independientemente las cuestiones anteriores, creo y siempre lo dije, que es una buena persona, creo que es un buen médico referente en su especialidad, dije siempre que no creo que sea corrupto, puedo pelarme la frente cayendo de cabeza, pero creo que no es corrupto, pero tiene un grado de soberbia que le traiciona, porque la soberbia es mala y yo creo que si uno toma un Ministerio toma la integridad total de la institución y tiene que tener las riendas de todo, hasta saber cuántos barrenderos hay. No puedes decir voy a dedicar a la medicina y que el resto haga otros, no es mi responsabilidad”.

“¿El pueblo por qué se está desinflando? Se está desinflando porque no tiene iconos en quién es mirarse al espejo. Si tuviésemos Eligió Ayala en el Gobierno, entonces diríamos que podemos mirar esos iconos, (…) pero si tenemos gente que obviamente falló por corrupto o por inútil y no me refiero a él (Mazzoleni), me refiero a todos los que están manejando la cuestión. Quiere decir que no tenemos la altura moral como para pedir respeto a nadie y mucho menos ahora que aparecieron las declaraciones juradas donde se ve a una sarta de sinvergüenzas”, manifestó el doctor.

“Se deja entrever en todas las conferencias de que tenemos que portarnos mejor, de que esto que aquello, que va a estallar. Indudablemente hay un porcentaje de irresponsabilidad porque no se puede lograr un 100%, pero pase lo que pase este pueblo ha cumplido con el confinamiento, con las medidas y eso hizo que se enlentezca el contagio y no se produzca un estallido simultáneo de casos, lo cual significa que el Gobierno tomó las medidas preventivas necesarias y adecuadas”, dijo.

El pueblo cumplió pero, el Gobierno cumplió en partes, porque con eso, la parte sanitaria, pero no cumplió administrativamente porque seguimos en mala situación para defendernos”, refirió y añadió el pueblo cumplió a pesar de tener una carencia en educación, salud, etc.