La abogada Eva De Witte, denunció que mediante una providencia dictada por una jueza despojaron a una madre de su hija. Agregó que los medios de comunicación se hicieron eco de unas supuestas conversaciones sobre relaciones intimas entre el padre con una de las psicólogas de la causa.

“Esa niña esta hace un año exclusivamente con dos o tres psicólogas y no logran recomponer el vinculo con la madre. Las psicólogas son absolutamente incompetente o las psicólogas juegan del lado del padre”, afirmó.

“Este 10 de julio se cumplen 365 días, seguimos en la misma situación en la que hemos arrancado hasta ahora no tiene contactos con sus hijas. No importa que la niña quiera vivir con su papá, no esta mal eso, lo que esta mal es que no tenga contacto con su madre hace 365 días”, refirió.

Mencionó que el 9 de junio fue el último estudio psicológico forense que se le hizo a la niña, donde la psicóloga recomendó una revinculación urgente pero paulatina con la madre, a la vez indicó que debían de parar los procesos judiciales. “Porque la niña se va el 9 de junio a decir ‘la abogada de mi mamá se llama fulana, esto que vengo a hacer ahora es el ensayo para la cámara Gesell’ ¿cómo un niño va a hacer, de donde saca eso?, nosotros no tenemos acceso, ni la madre ni yo, hay alguien en su entorno que le esta explicando como son las cosas”.

La providencia fue dictada por la jueza del 5to Turno de la Niñez de Capital María Luisa Bajac, por la cual despojaron a una madre de su hija y que desde el 22 de agosto del 2019 ya no la puede ver. Señaló que el caso no avanza debido a que el padre es un fiscal bastante polémico y con mucha influencia.