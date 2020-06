Zona Franca Todo el día

El economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña aseguró que no es candidato a ningún puesto político y aseguró que la dupla presidencial con el jugador de fútbol, Roque Santa Cruz surgió debido a un “rumor” que alimentó las redes sociales.

El excandidato a presidente aseguró que el jugador no desempeña ningún rol en el ámbito político sin embargo dijo que “el hecho que no sea, no descarta que en el día de mañana él no pueda ser. No hay que ser definitivos en estas cosas, yo creo que ningún extremo es bueno, ni la negación total ni la afirmación, yo creo que hay algo en el medio”.

Según las especulaciones que se generaron, ambos «candidatos» supuestamente tendrían el apoyo del movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente, Horacio Cartes.

Peña continuó diciendo que al futbolista paraguayo le «sobran condiciones» para ejercer una carrera política, resaltó que a la par de de desempeñarse en el mundo del futbol, lo realizaba en lo académico y en el ámbito de las empresas. A la vez, el exministro de Hacienda aseguró que le «hubiera encantado» ser presidente de la República durante la pandemia del coronavirus.

“No, esto es una especulación, surgió un rumor el día de ayer y alimentó las redes, subí una foto con Roque y alimentó más todavía, pero no hay nada. Todo se dio de una manera muy espontanea, pero ambos reafirmamos las ganas de poder ayudar y servir y colaborar desde el ámbito en el que estamos, Roque desde el ámbito deportivo y yo desde el ámbito privado”, señaló.

“Roque es una persona fuera de serie, es un paraguayo que nos hace sentir tremendamente orgullosos, una persona que tuvo un éxito tremendo en todos los lugares donde estuvo, acá en Paraguay es una figura que despierta mucho afecto y lo mismo siento yo hacia él. Creo que compartimos una visión común. Creo que no hay que tratar de generar ninguna historia paralela», manifestó.