Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

Una mujer (NN) denunció un supuesto caso de abuso sexual contra su hija de cuatro años por parte de un hombre que vivía en el mismo alquiler en la que ella residía. Señaló que se enteró del caso mediante un video que se publicó en la historia del WhatsApp del presunto autor.

Según el relato de la mujer, ella tiene tres hijos y que la menor de 4 años se quedaba a cargo de su abuela paterna cuando iba a trabajar. Señaló que el día en que se enteró del hecho, la misma no fue a trabajar y que probablemente el hombre habría aprovechado cuando fue a la despensa para abusar de su pequeña.

Mencionó que la abuela de su otra hija le había avisado sobre el hecho ya que había visto el video en el estado de WhatsApp del joven. «Me dice que vea pero no podía hacerlo porque no le tengo entre mis contactos, entonces me fui junto a una persona que lo tenia a las 02:00 hs de la madrugada vi el video y vi que en el transcurso de la noche, a las 09:00 hs estaba mi hija con el muchacho», contó.

Indicó que fue hasta la casa de la tía muchacho, puesto a que él se mudó allí, para reclamar el hecho pero que nadie le atendió, por lo que aguardó hasta que amaneciera para ir hasta la Comisaría para denunciar lo sucedido.

La mujer puntualizó que si bien, el supuesto autor está detenido en la Comisaría de la zona, no se encuentra tranquila, ya que los familares estarían haciendo todo lo posible para sacarlo de allí y pide que sea trasladado a alguna de las penitenciarías del país.