La fiscala Victoria Acuña se refirió a la condena del exministro de la SEN, Camilo Soares y de Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones. Sostuvo que hasta que la sentencia del Tribunal no quede firme, no se cumplirá e no irán prisión. Si la defensa de los condenados presenta una apelación, el Tribunal de Apelaciones debe resolver para posteriormente dar cumplimiento o no a la condena.