Made In Paraguay Todo el día

Todo el día Leo Rubin

Leo Rubin Facebook

Facebook Twitter

El futbolista Roberto "Búfalo" Ovelar sostuvo que hay dualismo en los discursos que utilizan las autoridades para “engañar a la gente”, ya que aseguran que combatirán la pobreza, sin embargo “es totalmente lo contrario, se enriquecen a costa de los pobres”.

“A veces yo me voy a pagar mi impuesto y me da tristeza. Pésimo en salud, pésimo en educación y las avenidas. Entonces, yo digo ‘para qué pago mi impuesto’. Ellos son empleados de nosotros, tienen que saber manejar la economía que nosotros estamos pagando como corresponde, pero yo veo todo lo contrario. En sus discursos utilizan mucho el dualismo para engañar a la gente, para decir que van a combatir con la pobreza pero es totalmente lo contrario, se enriquecen a costas de los pobres”, señaló.

"Cuando yo salí al extranjero no sabia lo que era la plata. Debemos de saber la educación financiera. Estamos en un sistema donde se nos enseña a gastar y no a ahorrar" futbolista, Roberto "Búfalo" Ovelar @RobertoOvelarM@leitorubin #MadeInParaguay #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) June 27, 2020

Sobre las declaraciones juradas de las autoridades:

“Muchos no quieren que se les revise las cuentas, les da miedo, hay que decir la verdad y quien teme a la verdad algo esconde. Yo veo que ellos forman un sistema que lo glorifican y se vuelven inmunes, mientras que el pueblo no despierte vamos a seguir de esa manera. A mi me da una tristeza, porque yo vengo desde abajo y ver como alguien acumuló mil por ciento más de las riquezas metido en la política. Yo veo que es absurdo meterse en la política solamente para enriquecerte de los impuestos de quienes realmente pagamos”, indicó.

Con la DDJJ vemos lo que ya sabíamos; la representación popular es forma de enriquecimiento de una clase, ese palacio de cristal hecho con sangre inocente hambre del pobre y la miseria de muchos.

Así tienen a dios en la boca mientras roban y destruyen. — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) June 25, 2020

Sobre la supuesta candidatura de Roque Santa Cruz por HC:

“Le voy a escribir a Roque que no se meta ahí, no, es decisión de él, él verá, pero sí vi que posiblemente se va a candidatar. Todo es bienvenido si es que se va a combatir lo que siempre se dice que se va a combatir, que es la pobreza. Nunca tuve charlas con él de política, pero las veces que le escucho me parece que es una persona inteligente y conocedor de nuestro país. ( si se va con Cartes) Yo en contra obviamente, yo me juntaría con mis clases”, manifestó.

Sobre José Luis Chilavert:

“Yo no lo sigo a Chilavert en sus redes sociales. Respeto su opinión. Una vez tuvimos un cruce. Me parece muy bien que se exprese, una vez luego de un desalojo yo decía que la policía no combate la pobreza y me bloqueo, por falta de argumentos”, refirió.