El doctor Luis Arrestivo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica advirtió que los pacientes con un alto índice de masa corporal pueden sufrir una presentación más agresiva por parte del COVID-19.

“El COVID es una enfermedad nueva que nos agarró en apuro, los españoles, europeos y franceses tenían las primeras experiencias. Llamaba mucho la atención que la mayoría de la gente que se complicaban eran pacientes obesos, no eran delgaditos o de clase media baja sino de clase media alta, la mayoría de gente que había entrado en los respiradores eran pacientes obesos. De por sí el obeso tiene una reacción inflamatoria distintas”, refirió.

Muchos de los pacientes obesos acuden a la cirugía bariátrica, para lograr prevenir mayores riesgos de salud. Sin embargo, el profesional aseguró que no todos son sometidos a este método ya que deben de seguir un protocolo rígido para determinar si realmente están dispuestos a cambiar su hábito alimenticio.

«Los pacientes entran en un programa de obesidad, algunos se operan y otros no. Deben de realizar una dieta de seis meses. Los pacientes nos dicen ‘no necesito psicólogo’. Pero sí necesitan, no le vamos a preguntar si le maltrata su esposo, sino si hace la dieta, si esta dispuesta. Esto no es un paciente que se opera y se va a hacer un asado en su casa. Hay pacientes que tenían locales gastronómicos, pedimos si podían cambiar de profesión», explicó.

Cabe resaltar que la obesidad es tratada como una enfermedad, ya que debido a esta afección, se generan otros problemas de salud como: diabetes, hipertensión arterial, trastornos cardíacos, entre otras complicaciones.

«La gran mayoría de los pacientes dicen de que sufren bullying y se autocastigan con la comida. Otras personas dicen que ya no quieren salir en fotos, tampoco con sus hijos.Muchos de estos pacientes dicen que se pelean con sus parejas porque roncan demasiado al dormir, ¿imagínate si le agarra el COVID? deberá de utilizar si o si apoyo respiratorio», manifestó.

Entre los muchos misterios que todavía presenta el COVID-19 como patología nueva, uno de los principales es si se trata de una enfermedad del sistema circulatorio, además del respiratorio. Tanto las observaciones en pacientes como las autopsias y los estudios de laboratorio muestran que el coronavirus tiene una extraña incidencia en la formación de coágulos, que suelen causar complicaciones, algunas graves como por ejemplo las obstrucciones pulmonares, cardíacas o cerebrales.