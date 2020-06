Entre Paréntesis Todo el día

Mabel Díaz relató que fue testigo de una experiencia de acoso sexual por parte del cura Anuncio López cuando fue docente de dos instituciones en la comunidad Nivaclé, departamento de Villa Hayes. Mencionó que el cura para atraer a las menores llevaba ropas para mujer y que ella al reclamarle el motivo por el cual realizaba ese tipo de acciones le respondió que "solo soy sacerdote cuando uso sotana".

Mencionó que el caso se remonta entre los años 2004, 2005, cuando era docente en dicha comunidad y observó cuando una de sus alumnas ingresaba a la pieza del prebístero. «Me fui le toqué la puerta, él no respondió, todos mis alumnos fueron testigos, me quedé parada ahí hasta que saliera, no salió. Luego me dijeron que la menor salió por la ventana y se fue corriendo. Esto ocurrió a la siesta», contó.

«Él le perseguía a la alumnas, era macatero, llevaba cosas como bikinis, productos para las indígenas en la misión San José Estero. Veía cuando mis alumnas iban con él», señaló y acotó que el sacerdote intentó echarla de la comunidad Nivaclé.

Asimismo comentó que ella contó la situación a su marido y que este fue a denunciar con el Provincial de ese entonces.