El abogado Andrés Casati sostuvo que el caso de la Dinac ya no tiene sentido, debido a que la firma Global S.A., encargada de proveer los insumos, devolvió G. 120 millones, equivalente al doble del supuesto daño patrimonial. Además, agregó que se encuentran “en medio de una causa penal dentro de un show mediático”.

“La Fiscalía que se había sentido agraviada por no haber asistido a la audiencia, los tres fiscales por lo visto tenían otro compromiso, no volvieron a asistir a la audiencia y todo este mecanismo procesal que se movió fue en vano puesto que estamos en la misma situación, es una causa que no tiene sentido máxime porque la firma Global S.A. ha devuelto el supuesto daño patrimonial en el doble, puesto que ha devuelto G. 120 millones a la Dinac, ese dinero ya fue recepcionado y con dictamen favorable de la Procuraduría General de la República”, señaló,

“Por ende nos encontramos aquí más que en medio de una causa penal dentro de un show mediático en el cual la Fiscalía sigue insistiendo en una medida de prisión cobardamente amparándose detrás de unos papeles, puesto a que no puede dar la cara en una audiencia oral y pública para sostener con argumentos el pedido de prisión preventiva”, sostuvo.

“El viernes tuvimos audiencia nuevamente en la causa denominada Dinac, en la cual el Juzgado a vuelto a imponer la medida menos gravosa del arresto domiciliario. Esto es en el marco de que en aquella oportunidad había imputado por una supuesta lesión de confianza con un supuesto daño patrimonial de casi G. 70 millones. Hay siete imputados, cinco son funcionarios de la Dinac, uno es el presidente de aquel entonces, cuatro funcionario más, entre ellos mi cliente y dos empresarios de la empresa Global S.A.”, comentó.

Este viernes el juez de Garantías, Miguel Palacios ordenó el arresto domiciliario del expresidente de la Dinac, Édgar Melgarejo procesado por la compra de insumos en condiciones irregulares. El alto funcionario previamente fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza.