El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo denunció que los comercios que se encuentran en la zona fronteriza no recibieron alguna ayuda económica por parte del Gobierno Nacional. “Ni un dólar para el Hospital Regional de los 1.600 millones de dolares aquí en Pedro Juan Caballero, nada no vino hasta hoy día”.

“El Gobierno Nacional no nos da nada. La vez pasada, hace 15 días atrás, vinieron los ministros: del Interior, Defensa, Industria y Comercio mantuvieron una reunión con los comerciantes, para ver qué hacer con el intercambio de mercaderías de Paraguay – Brasil, hasta el momento no hay ninguna respuesta. Yo hablé con el presidente de la Cámara de Comercio y no hay ningún resultado para eso, nada de nada. Acá estamos pasando momentos difíciles ya ivai la porte”, sostuvo.

Agregó que se debe de tener en cuenta que muchos pobladores de Pedro Juan cuentan con doble nacionalidad. “La reapertura no se va a dar, eso es categórico. Pero ni plata los militares dejan pasar por el alambre. Muchos paraguayos cobran en Brasil. Ni eso le dejan cobrar, ni darle a otra persona para que le cobre en Brasil, por lo menos eso ya que sabemos que no se va a abrir la frontera» .