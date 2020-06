El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El ministro de Hacienda, Benigno López sostuvo que no hay otra vía que no sea la del crédito para sostener los programas de reactivación y las ayudas sociales. Dijo que el país se encuentra en un nivel de “3 (a) 4” de endeudamiento en un rango del 1 al 10. Agregó que hay que ir “disipando” los temores respecto al endeudamiento.

“Yo no sé cuáles son los economistas que atacan. Yo creo que es más una cuestión de la gente que tiene temor porque se instala la información de la deuda cuando… Lo que yo quiero es que me planten cuál es la otra (solución) a lo mejor yo no estoy encontrando la otra solución que tienen los que cuestionan. Si no es a través de la deuda para financiar los programas sociales y los programas de reactivación, siendo que un país que no tiene ahorro, ¿cuál es el otro camino?”.

“¿Qué es lo que tenemos nosotros para disponibilidad fondos para hacer frente a la pandemia, ante la caída tributaria y la cuestión epidemiológica que es incierta, conocida, complicada y que tiene un efecto muy importante? Es recurrir a nuestra fortaleza fiscal de poder acceder al crédito para hacer frente a esas necesidades, o si no cómo así haríamos frente a las necesidades del ciudadano, cómo haríamos frente a los programas sociales, cómo haríamos frente a los problemas de inversión, no hay una salida ahí si no es por la vía del crédito”, refirió.

Consultado a qué nivel de endeudamiento se encuentra el país en un rango de 1 al 10: “estamos alrededor de 3 4 por ahí. Nosotros somos el país que menos deuda tiene a pesar de la deuda que asumimos en relación al PIB”, indicó.

Dijo que los temores que se tienen respecto al endeudamiento por el temor a que los recursos sean mal utilizados, “hay que ir disipando” con el tiempo para tratar de tener un plan de reactivación que saque adelante al país. “Podes mirar los USD 1.600 millones y van a ver que los recursos están ahí”, dijo.

Explicó que se hizo un estudio para llegar a la conclusión de la necesidad de más créditos para reactivar la economía: “Se hace un estudio de qué tipo de planes necesitamos y ahí llegamos a la conclusión de que necesitamos un plan vigoroso porque al sector privado no le podemos pedir que haga el esfuerzo sin un esfuerzo fiscal importante. Y una vez que el esfuerzo fiscal está en la cancha y el sector privado al ver las señales y al ver que se aclare un poco más el panorama seguramente se va a tirar detrás de los procesos de reactivación”, manifestó López.

Consultado si hay un acercamiento con los bancos para ayudar a la población, el ministro manifestó: “es un análisis que no está en el ojo del problema y las utilidades que puedan tener un banco en determinado año, al terminar el año van a todos sus accionistas que hicieron inversiones o al fortalecimiento patrimonial de la institución. No son recursos que quedan ociosos para poner a perdida. Nosotros podríamos diseñar políticas financieras donde pongamos a riesgo el patrimonio de los intermediarios porque ellos básicamente trabajan con el dinero del otro”.