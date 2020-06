Zona Franca Todo el día

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto sostuvo que desde que inició la pandemia se manejan a base del servicio de delivery en la ciudad, sin embargo aseguró que “no le ve mucho futuro a Ciudad del Este”. Aseguró que el 95% de los comercios en la zona se encuentran “muertos”.

“Entiendo que en primer lugar esta la salud y la vida de las personas, entiendo y no voy a chocar contra ese principio porque es un principio natural, pero no le veo mucho futuro a Ciudad del Este, no le veo. Nos manejamos a través del delivery durante la cuarentena y ahora y el comercio está en un 5%. 95% esta muerto el comercio en Ciudad del Este. Es lo que hoy esta ocurriendo”, afirmó .

El intendente indicó que a debido a la crisis del coronavirus se debe de sumar que el “real se desplomó, el puente está cerrado, el dólar esta por los cielos y que la gente no tiene dinero para depender netamente del mercado interno”.

Sobre la reunión de intendentes:

«Estuvimos presente con el intendente de Salto del Guairá, intendente de Encarnación, el intendente Acevedo no pudo debido al mal tiempo y yo también estuve. Somos las ciudades de fronteras. Se habló de muchos temas, por ejemplo buscar dialogar para una posible apertura gradual en fases de la frontera», señaló.