El director de la Primera Región Sanitaria, doctor Hugo Cabrera manifestó que el distrito de Azote’y volvería a la cuarentena total en el caso de que haya un contagio masivo con el coronavirus. Dijo que hoy se remitió al Laboratorio Central de Salud Pública las 69 muestras tomadas a las personas que tuvieron contacto con el intendente que falleció a consecuencia del Covid.

“Si tenemos una infección masiva ahí sería cierre total del distrito, así como se hizo en San Roque González”, manifestó.

Las 69 muestras tomadas a las personas que tuvieron contacto con el intendente que falleció por coronavirus. Los resultados estarán en unas 48 a 72 horas y permitirá tener un panorama más clara de la expansión del virus.

“Nosotros seguimos buscando. De por sí interactuamos con las personas que más tiempo estuvieron con ellos que son a las que se tomaron las muestras y por otros lado las personas que participaron de un evento relacionado a entrega de kits de alimento”, indicó al ser consultado si tomarán más muestras.

Hizo referencia al fallecimiento de la joven de 18 años por coronavirus y manifestó que “preocupa mucho porque lastimosamente un importante número personas que uno observa por la ruta la gente no usan tapaboca, no hay la más mínima protección y eso es preocupante. Algunos le dan importancia y otros no totalmente. Es un riesgo que existe y que tenemos que aprender a convivir con ello. Es un problema de educación tremenda. Entendemos que la gente tiene que salir, pero la gente también tiene que entender que debe cuidarse”.

Mencionó que este martes conversaron con autoridades sobre la posibilidad de convertir el Tinglado Municipal en un albergue, en el caso de una explosión de casos de coronavirus. Esto para los pacientes no tenga las condiciones para guardar cuarentena en su vivienda.

“Estuvimos hablando con algunas de las autoridades y de acuerdo a la situación que se va presentando tenemos que instalar ese sistema de albergue”, refirió el médico.