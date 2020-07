Los pobladores de los bañados se manifestaron una vez más frente a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) pidiendo insumos para continuar con las ollas populares. Kimberly Samaniego, una de las referentes, dijo que son 40 familias dependientes de esta actividad. "Nos seguimos manteniendo con actividades solidarias, donaciones, venta de comidas típicas. Hay días que no come la gente porque no hay insumos, traen harina pero no aceite por ejemplo", dijo.