El doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas desmintió el supuesto contagio masivo en el nosocomio e incluso afirmó que no hay un solo caso de coronavirus activo en el lugar. "Eso no es cierto, los médicos están trabajando. La denuncia es totalmente falsa", dijo.

«Todos los días tenemos la historia de que no tenemos insumos y no puede ser, se deja, tenemos los insumos. No vamos a atender si no hay medidas de protección, sería negligencia de parte mía. Volvamos a la denuncia, que es totalmente falsa, realmente es difícil esta situación, pero estamos peleando una batalla y está empezando a hervir el agua en esto, no tenemos ni un caso en el Hospital ahora mismo», afirmó.

Con respecto a la provisión de insumos, afirmó que Clínicas depende de la Facultad de Medicina pero de acuerdo a la ley, con la contingencia dependemos de Salud. «Vamos a hablar con Salud. Sí, nos tiene que tocar algo de lo que llegó», aseguró.