La diputada kattya González habló sobre el informe presidencial y lo comparó con un "informe de escuela". Dijo que fue un informe “desdibujado”, con poca autocritica y con poco contacto con temas que interesa, “no hubo mensaje político. “Demasiadas lagunas y demasiado autobombo, esa es la percepción que tuve”, expresó.

Este miércoles, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó su informe anual de gestión.

“Estamos viviendo un momento de donde la empatía es demasiado importante, este informe es demasiado importante, este informe no es cualquier informe, donde mucha gente la está pasando mal y presentar un país en donde inclusive se dio cifra de supuesta activación económica cuando a la gente le está faltando un plato de comida en su mesa y lo vemos todos los días en manifestaciones que se tornan cada vez más virulentas”, manifestó.

“Habló de correcciones de errores, no hablo de corrupción, ojo con eso. Él (Abdo) habló de correcciones, que se creó una comisión para las compras Covid, que se está corrigiendo errores y lo que pasó no fue errores por favor. Era una corrupción galopante que no se hizo prácticamente nada”, dijo.