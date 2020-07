Hugo Estigarribia, exsenador y abogado constitucionalista, manifestó que es el momento de hacer cambios para combatir el escenario de impunidad respecto al crecimiento patrimonial de bienes de los funcionarios públicos.

“Otra cosa que tenemos que analizar una vez por todas es que la Fiscalía no sea la única dueña de los de los procesos penales, que también haya la querella de parte porque hoy si no mueve el fiscal muere la investigación. Y eso debemos acabar porque se le ha dado ese poder a la Fiscalía y se ha mal usado. Entonces es el momento en el cual yo creo que hay que cambiar algunas cosas para que cambie esta realidad de impunidad, porque si bien hay un pirevai generalizado de la gente por el mal uso de estos bienes de pandemia, también hay un pirevai generalizado porque unos cuantos funcionarios públicos Se volvieron billonario mientras el pueblo está cada vez más pobre, mientras el Estado cada vez da menos respuesta a las necesidades”, manifestó.

La gestión de Mario Abdo

“Prácticamente se informa lo que se quiere informar. Este fue un año de gestión bastante cuestionada. Empezando el tema del acta bilateral de Itaipú, el episodio de renuncia de Pedro Ferreira, Joselo, la implicancia del vicepresidente etc, etc, no se habló de eso; no habló de que hicieron cambios en la conducción de Itaipú para tener una negociación patriótica futura en Itaipú y actual con Brasil; no se habló de todos los hechos de corrupción y que tuvieron que irse y no que se los se los echó; tampoco se habló de todo el descalabró de ejecución de los fondos para la pandemia. Entonces es realmente un informe alejado de la realidad”, manifestó y agregó que resulta en un “fiasco”, al cual poco ya les prestan atención.