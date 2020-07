Hora Pico Todo el día

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

El ingeniero Pedro Ferreira, extitular de la ANDE aseguró que Paraguay debe desarrollar una alternativa física antes de negociar con Brasil en la mesa de dialogo sobre el Anexo C del tratado de Itaipú, ya que afirmó que de lo contrario “se nos van a reír en la cara”. Agregó que él había propuesto construir dicha alternativa.

“El Paraguay lo que no hizo por muchísimos años fue construir una alternativa. Nosotros lo que habíamos propuesto era construir rápidamente hasta donde se puede una alternativa. La alternativa tiene que ser una alternativa técnica y física porque si hoy en día te colocas en Itaipú a negociar es casi jocoso, no hay linea de 500 Kv, solo hay una de 500 Kv que sale hacia Paraguay y todas las demás salen hacia el Brasil, entonces si yo voy a llevar mi energía, se ríen en la cara, no hay forma física, entonces primero se debe de desarrollar la energía física”, comentó.

«Hay errores porque todos estamos en la misma pandemia, en la misma situación. Tiene que abarcar a toda la clase baja y media que se quedó en su casa. Hubo una inacción en que había negocios cerrados y nadie pasó a supervisar. También tiene que abarcar a estos comercios que estuvieron cerrados, y está lo de la potencia reservada que se pretende cobrar y ellos ni trabajaron», explicó.