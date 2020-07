La senadora Zulma Gómez criticó fuertemente al Gobierno y a la gestión del Ministerio de Salud, que hasta el momento solo ejecutó el 4% del presupuesto destinado para el combate del coronavirus en el país. Asimismo adelantó que no votará por otro endeudamiento del Estado en el marco de la reactivación económica del país y pidió a sus legisladores que igualmente lo rechacen.

«Quiero decirle al presidente que mientras exista impunidad, mientras exista gente que quiera lucrar con la plata para salud pública y no sean castigados el pueblo no va a creer más en este Gobierno. Si nosotros dejamos de aprobar nuevas deudas que las generaciones futuras lo pagaran, este Gobierno no se merece que sigamos endeudando al paí», expresó.

«El virus existe y mata a la gente y nuestro sistema de salud no hay nada, nosotros en nuestra bancada en apuro aprobamos el préstamo, les pido disculpas, no hay gestion en el Ministerio de Salud, la única gestión que hicieron fue encerrarnos, nos quedamos pero no podemos quedarnos porque hay hambre», dijo.