Juan Grassi, directivo de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay (Agapy), mencionó que están en buscando encarar una agenda con los sectores para poder tener participación en la reforma del Estado, por ejemplo. Dijo que “no podemos vivir endeudándonos” sin la posibilidad de una reactivación. Además, “si es que nosotros no vemos transparencia en el uso de los fondos públicos de qué manera yo puedo estar incentivado a pagar los impuestos”

Señaló que están en conversaciones informales buscando que el sector gastronómico y los demás sectores tengan participación por ejemplo en la reforma del Estado, qué piensan de más deudas, porque “no podemos vivir endeudándonos” sin la posibilidad de reactivación.

Esto debido a que las deudas se pagan a través de los impuestos, las tasas que se pagan en aduanas, y todos los medios de recaudación del Estado, pero sostuvo que si las empresas no pueden trabajar no tienen formas pagar impuestos y además “si es que nosotros no vemos transparencia en el uso de los fondos públicos de qué manera yo puedo estar incentivado a pagar los impuestos”. Por lo tanto mencionó la importancia de una mesa de diálogo y encontrar una salida.

Informe presidencial es «mentira»



“Al decir que se colaboró con el sector de las pequeñas y medianas empresas otorgando un fondo importante es mentira”, dijo respecto al informe de Mario Abdo.

Presentarán propuesta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo

“Estamos viendo terminar de preparar una carta, una propuesta para el Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo en donde pedimos que podamos prorrogar otra vez la cuestión de los alquileres, por ejemplo, porque muchos locales comerciales, a partir de julio, a partir de hoy se terminó la prórroga para pagar eventualmente el 40 % del alquiler y pagar el 60 % más adelante. La realidad es que nuevamente el rubro gastronómico y en el sector comercial las ventas han caído más del 50 %. Entonces con este movimiento actual es imposible poder enfrentar muchos costos fijos que teníamos previamente a la pandemia”, refirió.

Piden como una medida incentivar el consumo interno

“En las medidas que pedimos nosotros es la reactivación dentro de la fronteras porque es muy complicado eventualmente abrir las fronteras para con Brasil, Argentina o con Bolivia, sobre todo con Brasil. Entonces ya que no podemos hacer eso, tratemos por lo menos de incentivar el consumo interno para que a través de la inyección de liquidez, ña gente pueda contar con dinero para ir a una esquina a comprar un lomito, que pueda ir de repente al cine, que pueda festejar un cumpleaños con 20 a 30 personas respetando los protocolos, los que puedan hacerlo”, mencionó y añadió que esto debido a que hay toda una cadena entre las empresas que dependen entre sí.