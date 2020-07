Lorenzo Orué, de la Dirección de Aeronáutica Civil, aclaró que los maleteros no tienen vínculo jurídico, porque no son empleados públicos ni contratados ni nombrados vía resolución, por lo tanto no tienen derecho a reclamar una indeminización. Señaló que si se los mantenía trabajando dentro del aeropuerto Silvio Pettirossi, era por una situación eminentemente social. "Al no existir una obligación contractual no se puede imputar al Estado", expresó.