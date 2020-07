Zona Franca Todo el día

El abogado de Mario Ferreira, exintendente de Asunción, Guillermo Duarte manifestó que no correspondía ninguna medida cautelar. Además, calificó como “gravísimo” que se le haya impuesto el pago de G. 100 millones porque en la causa no hay un monto de daño patrimonial, “la imputación no dice nada de eso”. Agregó que van a cumplir la dura medida del juzgado que le otorgó caución de G. 100 millones.

El abogado Guillermo Duarte sostuvo que la medida cautelar que dio el Juzgado a su cliente no correspondía porque en la causa no hay un monto de daño patrimonial.

“La imputación es por dos cosas por una fotocopia de un supuesto grupo de Telegram que no está en ningún teléfono y la persona que dice ‘está en mi teléfono’ hasta hoy no quiere entregar ese teléfono (…) y una conversación entre Rocío Casco y Guachire en que no se habla de Municipalidad, no se habla de Mario Ferreiro”, manifestó.