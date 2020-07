Zona Franca Todo el día

El senador Hugo Richer sostuvo que si bien no se habla oficialmente o no hay posturas como bancadas, la gran mayoría de sus colegas con los que conversó ya no están dispuestos a avalar préstamos del Estado.

«Muchos ya no están de acuerdo. En este momento creo que la tendencia no es votar por un nuevo préstamo. Nadie está dispuesto a cargar con eso. Por supuesto que no hablamos como bancada, sino por cada uno. Se le dijo a la gente que se quede y que se iba a equipar a Salud. Ya nadie quiere cargar con eso», dijo.

Con respecto al tratamiento de ley de topes de salario, sostuvo que en estos momentos todo depende de Diputados. «Ojalá que se imponga la versión del Senado porque es la que mantiene el espíritu de la ley», afirmó.

Con respecto a la Comisión Bicameral de Control COVID dijo que hoy dieron un pormenorizado sobre el uso de los 1.600 millones de dólares y que se está trabajando en realizar un control minucioso de los gastos e inversiones.