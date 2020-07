Zona Franca Todo el día

El senador Sergio Godoy sostuvo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez generalmente se acerca a Horacio Cartes “cuando necesita de algo y después termina no cumpliendo su palabra”.

Sobre acercamiento entre el presidente de la República y el líder de Honor Colorado:

“Generalmente el acercamiento de Mario Abdo es cuando necesita algo y después termina no cumpliendo su palabra, yo al menos confianza 0 tengo en lo que pueda decir porque su conducta es totalmente contraria y tampoco me parece que sea a cambio de algo : “va a jurar y aprobame esos 350 palos”. La vez que fue corriendo a la casa sobre España a traer sus enviados por así decirlo fue aquella vez que querían vender Itaipú y ahora aparece otra vez cuando quieren recursos. Si antes sospechaba que hay recursos de sobra, hoy con los informes de la Comisión de Presupuesto no quedan dudas que hay recursos por demás suficientes”, señaló.

“Una persona que hizo campaña, quien hizo campaña y le dio la mayor cantidad de votos, decía que Horacio Cartes era fundamental para la campaña política, para el poder y la estabilidad, al llegar no más no le deja jurar y le traiciona como le traicionó, nadie me hizo caso porque para muchos Cartes era un demonio. Luego se metió con Itaipú y quiso vender Itaipú a los brasileros a escondidas, ahí ya dijeron “A la pucha, este tipo no es mucho de mi confianza”. Esa ya fueron dos conductas que a mi me marcaron. Ahora la tercera es que necesita más dinero y hay un cierto acercamiento que tampoco me parece porque no creo que cumpla y tampoco me parece condicionar eso”, sostuvo.