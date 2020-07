En el marco de los avances de la investigación en torno al caso Pytyvõ, la agente fiscal Silvia Cabrera presentó imputación en contra de 23 personas que presuntamente habían cobrado el subsidio, sin reunir los requisitos exigidos por la Ley.

Por otra parte, del primer grupo de cinco imputados, cuatro de ellos solicitaron la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.

‘’Presenté la abreviación del plazo y pedido de suspensión, ya que los cuatro imputados ofrecieron la devolución del monto del beneficio más alimentos no perecederos a distintos hogares, durante el tiempo que dure la suspensión’’ refirió la Fiscal.

Antecedentes:

Un total de 310 casos son investigados por el Ministerio Público sobre supuestos hechos delictuosos en vinculación al Programa Pytyvõ, el cual fue dispuesto como ayuda económica temporal para compensar el paro de ingreso a las personas afectadas por la cuarentena sanitaria a raíz del COVID-19.

Es decir, la Fiscalía en base a las denuncias que se presentan, enmarca en la tarea de colectar elementos e indicios sobre la supuesta comisión de los hechos punibles de Adquisición Fraudulenta de Subvenciones, Declaración Falsa y Estafa, tipificados en los artículos 262, 243 y 187 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal.

Respecto a la investigación fiscal, ya fueron imputadas 5 personas quienes no reunieron los requisitos legales y a pesar de esto se presentaron como potenciales beneficiarios en el proceso de inscripción del formulario digital en el referido programa.

Los requisitos para acceder al beneficio económico son los siguientes: Tener dieciocho (18) años de edad cumplidos a la vigencia de la Ley o más, de nacionalidad paraguaya natural o naturalizada, fijar domicilio en el territorio paraguayo, haber completado el formulario establecido para la postulación, el cual tendrá carácter de Declaración Jurada, no cotizar, ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de Jubilaciones y Pensiones, no ser contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP), no percibir ingresos provenientes del Sector Público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún Programa de Asistencia Social del Estado, conforme al alcance de este Decreto y las reglamentaciones correspondientes, con relación a los miembros del hogar, y Aceptar las obligaciones establecidas en la Ley N°. 6524/2020 y la reglamentación para el otorgamiento del subsidio.

El 29 de abril de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 6524/2020 “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia, oficializada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”. La disposición legal establece en su artículo 2do.:”…Autorizase al Poder Ejecutivo a implementar por el presente Ejercicio Fiscal medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.