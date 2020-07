Franja Roja Todo el día

Dos personas resultaron gravemente heridas, luego de haber sido atacados por un suboficial. Al respecto, el doctor Agustín Saldívar, director General del Hospital de Trauma mencionó que la joven de 18 años se encuentra drenada y con lesiones en el pulmón izquierdo, mientras que el menor de 10 años también presenta heridas en el lado derecho del pulmón.

«La de 18 tiene drenaje en estos momentos, por el momento está estable. Tiene un daño en el pulmón izquierdo. El de 10 años llegó intubado, tiene heridas con entrada y salida, lesión en el pulmón derecho. Está estable. Fueron trasladados acá, estuvieron primero estuvieron en el Hospital de Capiatá. Decimos estable cuando los pacientes llegan y no necesitan intervención directa, una cirugía mayor, eso no descarta que a la larga haya cambios No queremos adelantar pronósticos», mencionó Saldívar.

Un suboficial de la Policía Nacional, identificado como Isidro Casco Salinas, mató a cinco personas de su familia y luego se quitó la vida. El suceso ocurrió en la madrugada de este viernes en el barrio San Miguel de la ciudad de Capiatá.