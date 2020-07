Esta noche tendrá lugar un eclipse penumbral de Luna, que será visible en gran parte del mundo, incluida América Latina.

El inicio del eclipse de penumbra tendrá lugar a las 3.07 horas GMT y también será visible en África, sur y oeste de Europa, este de Norteamérica y el Pacífico sur. El fenómeno, cuyo máximo será sobre las 4.28 GMT terminará a las 5.49 GMT, siendo visible en sus últimas fases en el extremo occidental de África, América y el Pacífico.

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), se trata del tercer eclipse penumbral de Luna de este 2020. El primero tuvo lugar el 10 de enero y hubo otro el 5 de junio. Ambos fueron visibles desde España. El eclipse de este 5 de julio no será el último, pues habrá otro el 30 de noviembre. A este nuevo eclipse se suma el anular de Sol del pasado 21 de junio, que no fue visible en España, y el eclipse total solar que se producirá el 14 de diciembre, que tampoco se podrá ver desde España.

¿A qué hora sucederá el eclipse?

La Luna de Trueno podrá disfrutarse durante la noche del sábado 4 de julio y el domingo 5 a simple vista en América, África, así como regiones de Europa.Para poder observarlo bastará con mirar al cielo sin ningún tipo de protección en los ojos.

España: Desde las 6:28 hasta 7.49 del 5 de julio

Paraguay: Desde las 23 del sábado 4 de julio hasta las 0:52 del domingo 5.

Argentina: Desde las 0:07 hasta las 2:52 del 5 de julio

México: Desde las 22:07 horas del 4 de julio hasta las 00:52 horas de la madrugada del 5 de julio

¿Qué es un eclipse de Luna? ¿Qué causa los eclipses y por qué?

La Luna es un cuerpo frío y rocoso de unos 3.476 km de diámetro. No tiene luz propia pero brilla por la luz solar reflejada en su superficie. La Luna orbita alrededor de la Tierra cada 29 días y medio. A medida que gira alrededor de nuestro planeta, el cambio de posición de la Luna con respecto al Sol hace que nuestro satélite natural circule a través de una serie de fases:

La fase conocida como Luna Nueva no puede verse realmente porque la cara iluminada de la Luna está entonces alejada de la Tierra. El resto de las fases son familiares para todos nosotros ya que la Luna gira a través de ellas mes tras mes.

Muchas de las primeras civilizaciones usaron el ciclo mensual de la Luna para medir el paso del tiempo. De hecho, algunos calendarios están sincronizados con las fases de la Luna. Los calendarios hebreo, musulmán y chino son todos calendarios lunares. La fase de Luna Nueva se reconoce únicamente como el comienzo de cada mes del calendario, al igual que el comienzo del ciclo mensual de la Luna. En comparación, la fase de Luna Llena ocurre a mitad del mes lunar.

La Luna Llena se conoce popularmente como la fase del amor y el romance. Cuando la Luna está llena, sale al atardecer y es visible durante toda la noche. Al final de la noche, la Luna Llena se pone justo cuando sale el Sol. Ninguna de las otras fases de la Luna tiene esta característica única. Esto ocurre porque la Luna está directamente opuesta al Sol en el cielo cuando la Luna está llena. La Luna Llena también tiene un significado especial con respecto a los eclipses.

Tipos de Eclipses Lunares

Un eclipse de Luna (o eclipse lunar) sólo puede ocurrir en Luna Llena, y sólo si la Luna pasa a través de alguna porción de la sombra de la Tierra. Esa sombra está compuesta en realidad por dos componentes con forma de cono, uno anidado dentro del otro. La sombra externa o penumbral es una zona donde la Tierra bloquea parte pero no todos los rayos del Sol para que no lleguen a la Luna. Por el contrario, la sombra interior o umbral es una región donde la Tierra bloquea toda la luz solar directa para que no llegue a la Luna.

Fuente: Infobae