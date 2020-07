Resumen 60 Todo el día

El diputado por el departamento de San Pedro, Pastor Vera manifestó que ha perdido la cuenta de la cantidad de denuncias de la falta de respuesta de la Fuerza de Tarea conjunta (FTC), en la lucha contra el grupo guerrillero que opera en la zona, sin embargo no ha tenido respuestas. Dijo que los fondos destinados a la FTC son un negocio “floreciente” donde están varios involucrados. “Hay una simbiosis, una interdependencia”, expresó.

El diputado Pastor Vera manifestó que ya no quiere más hablar de la FTC no del EPP porque es una retórica que no lleva a nada. Añadió que a la conclusión que llegaron es que “es un gran negociado”.

Mencionó que en varias ocasiones denunció la inacción de la FTC, sin embargo «no pasó nada».

Sostuvo que los fondos destinados al grupo especializado son un «buen negocio; un negocio floreciente” donde varios están involucrados que dependen entre sí, “es una simbiosis”.