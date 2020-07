Zona Franca Todo el día

El defensor adjunto del Pueblo, Carlos Vera Bordaberry y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy protagonizaron un incidente en plena vía pública. Vera Bordaberry denunció que Godoy lo trató de "hijo de puta" y que le "jugó" a golpes en la cabeza, el estómago y hasta en los testículos por las reiteradas denuncias que realiza contra su gestión.

«Me jugó unos cabezazos, sin mediar palabra me empezó a agredir. Salí de mi lugar hijo de puta, te voy a matar me decía. Me jugó en la panza, por los testículos. En ningún momento me bajé del auto porque sabía que se iba a viralizar y no me iba a rebajar. No puedo decir ‘tal es el desencadenante’, desde el año pasado vengo haciendo denuncias», dijo.

Vera Bordaberry sostuvo que sus abogados ya tienen todos los videos que prueban su versión de los hechos y que sus denuncias no son «algo personal», sino que solo reflejan las irregularidades que observa.