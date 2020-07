Franja Roja Todo el día

Obdulia Florenciano, madre del policía Edelio Morinigo secuestrado hace seis años por el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), afirmó que nada más aguardan encontrar los restos de su hijo ya que expresó que no puede ser que “en seis años que si sigue vivo no se haya comunicado”.

“Yo digo luego que mi hijo ya no vive porque no puede ser que en seis años que si sigue vivo no se haya comunicado con nosotros. Yo digo que le asesinaron ya. Mucha gente inescrupulosa dice que forma parte del EPP. Nosotros lo que esperamos son sus restos, a nosotros nos llegó un documento incompleto que decía “restos de Edelio, favor de entregar a los familiares” y eso no nos esclarecieron”, indicó.

Así también, la señora Obdulia pedirá a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez la separación del fiscal Federico Delfino del caso. «El fiscal me trató de loca, el doctor Delfino, porque no quiere que nadie hable conmigo porque me trató de tonta y seguro lo soy, porque mucho ya pasé con el caso de mi hijo. Él tiene que salir, capaz no sabe trabajar con los pobres».