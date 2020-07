El activista y conductor de radio y Tv, Héctor Luis Rubin se refirió a la gestión de la Dirección de Protección Animal y sostuvo que la misma no está haciendo la labor que debería, por lo que muchos animaleros no se sienten identificados. Dijo que el trabajo de la Dirección debería ser difundir que hay una ley de protección animal y en conjunto con la Fiscalía hacer cumplir la normativa.

El activista Héctor Luis Rubín se reunió este lunes con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para analizar los trabajos de los fiscales respecto a temas relacionados a animales.

“El problema es que muchos animaleros no nos sentimos identificados con la labor que está haciendo la Dirección Nacional de Defensa Animal porque no debería haberme reunión yo con la fiscalía general del Estado, sino justamente ese secretario con rasgo de ministro que está ocupando un puesto con un sueldazo de G. 24.000.000 y todo el grupo que le sigue tenían que haberse reunido ellos para hablar con los fiscales cómo está yendo, qué situación tienen, cuántas denuncias hay, pero no está ocurriendo”, refirió.

Respecto al trabajo mencionó que es justamente proteger a los animales, difundir que existe una ley y trabajar con la Fiscalía para hacer cumplir esa ley porque hay mucha gente que desconoce.

La Dirección es presidida por Juan Manuel Enciso. Rubín dijo que no hay respuestas respecto a la gestión que hace el ente. “Él sabe a qué medio quiere ir, a que medio no quiere ir, no comunica nada, no sabemos nada de lo que está pasando y cuando personas como yo y muchísimos rescatistas y a pulso estamos gastando millonadas cada mes en colaborar, ayudar, en pagar veterinarias en dar de comidas, le pedimos algún tipo de explicación la respuesta ha sido súper agresiva, violenta y desagradable”.

Mencionó que actualmente se está analizando el informe de su gestión que presentó hace unos días.