La viceministra de la Senad, Zully Rolón manifestó que actualmente se está analizando “modernizar” la ley de drogas ya que la misma está desfasada. Señaló que hay cuestiones que se tiene que agregar para adaptarse al tiempo actual.

“Partamos de la base porque, por ejemplo, una persona asegura tener 2 gramos o 10 gramos de marihuana de acuerdo a un certificado médico, pero qué quiere decir eso, la droga sea cualquiera, la cantidad, el peso o la clase que sea, si es que está prohibida no se puede luego comercializar. Entonces hay una incongruencia. Aunque la ley te permite consumir, de dónde vas a ir a comprar que no sea de un lugar prohibido, porque no te podes ir a la farmacia a decir ‘quiero dos gramos de cocaína y acá está mi receta’”, manifestó. Por tanto la SENAD se encuentra trabajando con su equipo jurídico para ayudar a los legisladores a “modernizar” la ley de drogas.