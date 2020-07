Franja Roja Todo el día

Los vecinos denunciaron que los uniformados no auxiliaron a las víctimas del múltiple asesinato en Capiatá donde supuestamente Isidro Casco, policía que habría matado a su familia y luego se quitó la vida. Supuestamente los camaradas acudieron al lugar del hecho a las 2:00 del viernes, donde encontraron al supuesto autor con armas de fuego, bajo los efectos de estupefacientes y no hicieron nada. Al respecto, el suboficial superior Javier Valenzuela desmintió que Casco estuviera bajo el efecto de alguna droga y aseguró que el mismo no portaba armas de fuego.

«Fuimos recibidos por el señor Isidro, registramos todo y comunicamos que no encontramos nada. Yo personalmente no vi nada, él se encontraba lúcido, no presentaba anomalías por así decirlo. Pecaría de mentiroso si dijera que tenía armas en su mano. No tenía nada, tenía las manos en el bolsillo y auriculares», sostuvo.