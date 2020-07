Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

El titular de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (Cappem), Juan Carlos Arce sostuvo que “perdemos soberanía automáticaticamente” al realizar compras vía OPS, ya que aseguró que la ONG esta exonerada de la Ley de Contrataciones Públicas.

Compra de insumos vía OPS:

“Comprar vía OPS es como que le llames a una empresa privada y te haga la gestión de compra. No se rige la Ley de Contrataciones Públicas. Perdemos soberanía automáticamente al comprar vía OPS. Por eso la OPS le envía las vacunas al Paraguay y el Ministerio de Hacienda le paga no más las vacunas, de hecho le paga, por eso tenemos vacunas”, señaló.

Cabe recordar que la semana pasada llegó al Paraguay equipos de bioseguridad para el Ministerio de Salud por compra vía OPS.

Sobre la póliza de seguro de los medicamentos provenientes de China:

“Es bola eso, no se va a recuperar esa plata. Yo creo que ellos deberían de decir o la gente del Ministerio por qué no se cobra eso, esa póliza, si llegáramos a recuperar ese dinero solo por diferencia de cambio hay USD 140.000 que vamos a perder y que no sé quien va a pagar. Si se recupera, cosa que no se va a recuperar. Ese dinero ya se fue, quién se quedó con esa plata lo que no se sabe. Es una gran incógnita”, aseguró.