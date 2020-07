Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin y Maricel Thomen

Cecilia Cartes, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, cuestionó que el Gobierno permita a los moteles trabajar, teniendo en cuenta que no registran la trazabilidad de los clientes, mientras que la reapertura del sector hotelero recién se encuentra incluida para la fase 4 de la cuarentena inteligente. "Nos desconcierta siempre esta negativa", dijo.

La empresaria además señaló que el sector pide ayuda al Gobierno para poder resistir hasta fin de año la crisis actual por la pandemia. «Ya hemos solicitado una serie de medidas, no podemos tener un futuro previsible, porque no hay fecha de apertura de las fronteras, a corto plazo no hay una planificación», expresó.



Asimismo mencionó que el gremio necesita créditos de mínimo 5 a 10 años, porque las cuotas planteadas por el Gobierno para el próximo año no les conviene ya que no tienen conocimiento si podrán pagarlas.



Puntualizó además que si los hoteles y hospedajes continúan sin funcionar será un gran problema para la economía del país.