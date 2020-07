El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Este lunes ante denuncias ciudadanas a través de las redes sociales, funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron verificaciones a varias empresas con el objetivo de verificar las condiciones laborales de los trabajadores.

“Hemos detectado que no cuentan con un reglamento interno con medidas de prevención y sanción, hasta la fecha no han presentado ningún manual, nos indicaron tanto la gente de Recursos Humanos como el asesor externo que hoy acompañó la verificación que no tenían conocimiento de la resolución 388, hemos consultado si realizan talleres de sensibilización y cuentan con políticas de prevención de la sanción laboral y nos han indicado que no, hemos sugerido y nos hemos puesto a disposición de la empresa para trabajar conjuntamente en el manual de protocolo de prevención y también en mejorar ciertos comportamientos que desde una gerencia no debieran de existir dentro de una empresa”, indicó la jefa de asesoría laboral.

“Algunos usuarios de twitter hicieron llegar la denuncia, entonces la máxima autoridad institucional determinó que es momento de verificar si esas denuncias son así. Las denuncias hablaban de acoso laboral y nosotros lo consideramos muy laboral, ya que violentan la dignidad humana del trabajador y eso es importante de destacar que no solo es importante a la infracción laboral, sino que también es una vulneración a los derechos humanos en cuanto a la dignidad de trabajadores se refiere”, señaló Karina Gómez, directora del Empleo del Ministerio de Trabajo.