La diputada Celeste Amarilla calificó de “gravísimo” el hecho de que se consideren como que no hubo daño patrimonial en la compra de insumos médicos. Criticó la falta de liderazgo de Mario Abdo. Además, dijo que “ahora resulta que Mazzoleni ya no sabemos si el capitán del barco o el chofer de la moto del delivery”.

“Le pillamos una tragada y ahora no saben cómo hacer para perdonarle (a las empresas). Esto no tiene nombre, cómo que no hay daño patrimonial si a cuatro meses de la pandemia no tenemos ni cama por culpa de esta empresa inescrupulosa que se fue a comprarle a todo el mundo en el Ministerio de Salud y por culpa de estos lobos hambrientos que están en el ministerio de Salud que lo que pretendieron fue quedarse con la plata. Ese avión vino a la mitad, la otra mitad era carga de contrabando y electrónica para esta señora prófuga, para la Dalia”, indicó.

“Ahora resulta que Mazzoleni ya no sabemos si el capitán del barco o el chofer de la moto del delivery porque resulta que ahora ya le cortan también el tuit, esto es apartarle (…) y ahora resulta que Giuzzio va a ser el que haga las compras de las cosas. O tenemos un ministro para todo o no tenemos para nada”, dijo Amarilla.

“Marito no tenía la capacidad de ser presidente y sigue apostando a la esperanza, no tiene equipo, no tiene proyecto, no tiene nada. Y Mazzoleni es un tipo que le pusieron ahí, tampoco tiene un la uña para ministro y luego se encontró con perros hambrientos, eso fue lo que pasó”, criticó.

Se preguntó cuál es la figura del ministro Arnaldo Giuzzio, “por qué es Giuzzio es el que hace las compras sin llamado a licitación” a través de una organización que le cuesta 5 o 10 % más al país. Señaló que por culpa de la falta de transparencia se tiene que recurrir a un organismo que “tampoco son mejor que nosotros”.

“Y Mazzoleni ya no goza de la confianza del presidente por eso no se le permite a él hacer sus licitaciones. Entonces Mazzoleni también es corrupto por eso no le dejan a él hacer las licitaciones, entonces si es así que lo quiten” Lo que digo es que se decida el presidente, que dé la cara y tome una decisión ¿Desde cuando tenemos que tener un ministro y medio?”, refirió la parlamentaria.