Ante las denuncias y cuestionamientos de activistas, el director de la Dirección Nacional de Defensa Animal hizo su descargo y sostuvo que están contento con la gestión que vienen realizando, además dijo que son necesario más funcionarios y mayor presupuesto para abarcar más zonas del país. Manifestó que las dos o tres personas que cuestionan salarios de funcionarios y “ponen palos a la rueda”, deberían empujar para avanzar adelante.

“Yo creo que se desconcentran en el punto de solamente analizar los salarios personales de 5 personas y no ve más allá. Hasta a unos metros más adelante hay que mirar y tratar de crecer. Yo no puedo reducir la institución porque no voy a estar eterno acá, yo lo único que quiero es crecer, hacer crecer a la institución, inclusión no tener 5 o 10 funcionarios, esta institución tiene que tener 100 o 200 si es posible”, refirió.

“Como institución nacional que somos estamos buscando aliados para poder llegar a esos animales del interior y de todas partes del Paraguay, porque el presupuesto no nos alcanza y yo creo que en vez de poner los palos a las ruedas, de que 5 o 6 personas están cobrando salario director, lo que tendrían que empujar estas dos a tres personas que están poniendo las trabas es a decir ‘vamos más para adelante, vamos a ser como en el Ministerio del Ambiente’”, manifestó.

“De forma oficial se presentó a esta Dirección el pedido de informe y respondimos en tiempo y forma como tiene que ser, no tenemos nada que esconder, inclusive estamos orgullosos de todo lo que venimos haciendo. Tampoco necesitamos más apoyo para inclusive conseguir más presupuesto para ir creciendo, no achicarnos, no achicar la Dirección, porque no es a mí lo que me va a dañar esto, sino al que venga”, indicó.

La activista Isabel Mezquita en comunicación con la 1020AM mencionó que en el mes de mayo se gastaron G. 69 millones en gasto de representación y que solamente G. 810 mil en compra de balanceados. Al respecto, Enciso manifestó que “no, eso sí te puedo decir claramente que no es así, no sé quién dijo eso en realidad, no entiende… probablemente le dio mala lectura al número. Te voy a decir concretamente de que es un pago parcial que se realizó a la empresa que nos proveyó insumos de laboratorio que hicimos en un llamado, es un pago parcial”.

Relacionadas:

Isabel Mezquita: “En la Dirección de Defensa Animal hay un 98 % directo a salarios y gastos fijos”

Héctor Luís Rubin: «No nos sentimos identificados con la labor que esta haciendo la Dirección de Defensa Animal»